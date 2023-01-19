Нападающий Рафаэл Леау продолжает вести переговоры с «Миланом» о новом контракте. Стороны почти согласовали заработную плату в размере 6 миллионов евро и бонусные выплаты, зависящие от результативности. Теперь есть другая проблема, о которой рассказывает Tuttomercatoweb.

В действующем контракте Рафаэла Леау прописана опция выкупа за 150 миллионов евро, действующая в течение нескольких летних недель. Леау хотел бы снизить сумму до 80 миллионов евро, но «Милан» не готов на это идти. Потенциальное расставание с Леау за сумму ниже рыночной «россонери» не устраивает. По данным источника, в клубе предпочли бы вообще убрать опцию выкупа из контракта.

Переговоры будут продолжаться, и стороны будут пытаться найти золотую середину в своих желаниях.

В 25 матчах сезона 2022/2023 23-летний Рафаэл Леау забил 9 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.