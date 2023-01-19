​Дзаньоло решил уходить из «Ромы»

Полузащитник Николо Дзаньоло принял решение об уходе из «Ромы». Об этом на своих страницах рассказывает Calciomercato. По данным источника, 23-летний футболист попросил своё окружение обеспечить ему смену клубной прописки.

Отмечается, что свист со стороны фанатов «Ромы» серьёзно повлиял на игрока в психологическом плане. Теперь Николо Дзаньоло рассчитывает сменить обстановку.

Если «Рома» будет готова обсуждать продажу Николо Дзаньоло, то у футболиста не должно возникнуть проблем с поиском клуба. Слухи то и дело связывают игрока с разными командами, в частности с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Портал transfermarkt оценивает Николо Дзаньоло в 30 миллионов евро.