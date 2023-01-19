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Чемпионат Италии. Серия А

​Контракт Матича может автоматически продлиться уже в воскресенье

19 Января 2023 • 15:26 Комментировать

Всё идёт к тому, что опытный полузащитник Неманья Матич останется в «Роме» и на следующий сезон. Как сообщает TuttoMercatoWeb, контракт 34-летнего серба с «волками» продлится автоматически, если он сыграет в 19 матчах текущего чемпионата Италии. Матич уже принял участие в 18 играх сезона Серии А. Таким образом, трудовое соглашение полузащитника продлится, если он выступит против «Специи» в ближайшее воскресенье, 22 января.

Отметим, что Неманья Матич перебрался в «Рому» летом прошлого года как свободный агент. До этого на протяжении пяти лет сербский хавбек выступал за «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Неманья Матич
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