​Наингголан и «Кальяри» пока не могут договориться

В обозримом будущем полузащитник Раджа Наингголан может снова примерить на себе футболку «Кальяри». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, клуб Серии А проявляет интерес к 34-летнему бельгийцу, но есть проблема. «Кальяри» готов предложить Наингголану контракт с более низкой зарплатой, чем он сейчас запрашивает.

По данным источника, в ближайшие дни стороны проведут переговоры и попытаются найти решение.

Раджа Наингголан уже выступал за «Кальяри» на протяжении двух периодов (2010-2014, 2019-2020). Всего за этот клуб бельгиец провёл 188 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 13 голевых передач на партнёров.