​Кварацхелия может пропустить ещё один матч «Наполи»

На днях полузащитник Хвича Кварацхелия пропустил кубковый матч «Наполи» против «Кремонезе». 21-летний грузин рискует пропустить и ближайшую игру в Серии А против «Салернитаны», которая пройдёт 21 января. Как сообщает Il Mattino, Хвича ещё испытывает симптомы гриппа. В среду грузинский футболист не тренировался с командой, а работал отдельно в зале.

В сезоне 2022/2023 Хвича Кварацхелия провёл за «Наполи» 20 матчей. В них грузинский полузащитник записал на свой счёт 9 голов и 12 результативных передач на партнёров.

«Наполи» на текущий момент лидирует в Серии А. Ближайшего преследователя в лице «Милана» команда Лучано Спаллетти опережает на девять очков.