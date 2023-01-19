Гранды европейского футбола строят планы не только на текущее, но и на следующее трансферное окно. Так, например, «ПСЖ» летом хочет купить защитника Тео Эрнандеса, прекрасно выступившего на чемпионате мира - 2022 за сборную Франции.

О том, что «ПСЖ» всерьёз рассматривает возможность трансфера Тео Эрнандеса из «Милана», на своих страницах рассказывает Calciomercatoweb. Отмечается, что «россонери» будут готовы выслушать предложения по французу в районе 70 миллионов евро.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро. Это рекордная оценочная стоимость для 25-летнего игрока, в своё время не сумевшего закрепиться в «Реале».