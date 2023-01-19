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Чемпионат Италии. Серия А

​«ПСЖ» хочет купить звезду сборной Франции слухи

19 Января 2023 • 14:20 Комментировать

Гранды европейского футбола строят планы не только на текущее, но и на следующее трансферное окно. Так, например, «ПСЖ» летом хочет купить защитника Тео Эрнандеса, прекрасно выступившего на чемпионате мира - 2022 за сборную Франции.

О том, что «ПСЖ» всерьёз рассматривает возможность трансфера Тео Эрнандеса из «Милана», на своих страницах рассказывает Calciomercatoweb. Отмечается, что «россонери» будут готовы выслушать предложения по французу в районе 70 миллионов евро.

Отметим, что эксперты портала transfermarkt оценивают Тео Эрнандеса в 60 миллионов евро. Это рекордная оценочная стоимость для 25-летнего игрока, в своё время не сумевшего закрепиться в «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Тео Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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