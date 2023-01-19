Шомуродов выбрал себе новый европейский клуб

Узбекский центрфорвард Элдор Шомуродов, в услугах которого больше не нуждается столичная «Рома», близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно.

Как стало известно журналистам Sky Sport, серьезный интерес к 27-летнему футболисту проявляет «Торино». Технический директор туринского клуба Давиде Ваньяти проинформировал, что «Роме» сделано предложение по трансферу Шомуродова.

Конкурентами «Торино» в борьбе за Элдора считаются испанский «Вальядолид» и французский «Лилль». Сам же нападающий хотел бы продолжить карьеру в «Торино» и уже обсуждает с «быками» условия контракта.