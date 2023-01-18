Манчини: «В Италии есть четыре-пять молодых игроков уровня Беллингема»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что местным тренерам необходимо чаще доверять молодёжи.

По словам наставника, Италия не страдает от нехватки одарённых юных футболистов: «Полагаю, у нас в стране есть четыре или пять игроков, сопоставимых с Джудом Беллингемом по уровню таланта, но им нужно давать больше игровой практики.

В Италии достаточно талантливой молодёжи, и я надеюсь, что клубы позволят молодым футболистам набираться опыта, чтобы те затем были полезны для сборной. В Англии, Германии и Нидерландах, если игрок талантлив, его готовы заигрывать в любом возрасте», – цитирует Fotmob Манчини.