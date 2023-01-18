В понедельник «Салернитана» объявила об уходе Давиде Николы с должности главного тренера команды. Случилось это на следующий день после поражения со счётом 2:8 от «Аталанты» в чемпионате Италии. Прошло два дня, и Никола вернулся на свою должность. Сам 49-летний специалист подтвердил это в социальных сетях.

По словам Давиде Николы, накануне ему позвонил президент клуба. Он объяснил своё решение об увольнении, а тренер, в свою очередь, взял ответственность за провал в Бергамо на себя и попросил пересмотреть решение. Как следствие, стороны решили продолжить сотрудничество. Никола отметил, что он верит в нынешний проект.

На текущий момент «Салернитана» занимает 16-е место в таблице Серии А.