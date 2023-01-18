«Лацио» сообщил о травме Иммобиле

Центральный нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле выбыл из строя из-за травмы. У бомбардира диагностировано повреждение полусухожильной мышцы правого бедра. Из-за этой проблемы игрок проведет в лазарете порядка двух недель, рапортует пресс-служба клуба.

Иммобиле получил повреждение по ходу поединка чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:0). Из-за травмы он был вынужден покинуть поле уже на 15-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Серии А 32-летний нападающий принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти) и три результативные передачи.