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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» сообщил о травме Иммобиле

18 Января 2023 • 13:43 Комментировать

Центральный нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле выбыл из строя из-за травмы. У бомбардира диагностировано повреждение полусухожильной мышцы правого бедра. Из-за этой проблемы игрок проведет в лазарете порядка двух недель, рапортует пресс-служба клуба.

Иммобиле получил повреждение по ходу поединка чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:0). Из-за травмы он был вынужден покинуть поле уже на 15-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне Серии А 32-летний нападающий принял участие в 14 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей (один – с пенальти) и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле
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