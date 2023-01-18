Кристанте договорился с «Ромой»

Полузащитник Бриан Кристанте близок к подписанию нового трудового соглашения со своим нынешним клубом – столичной «Ромой». Об этом посредством социальных сетей отрапортовал инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, стороны провели переговоры и согласовали условия сделки. Новый контракт Кристанте с «волками» будет рассчитан до середины 2027 года. Его заработная плата составит три миллиона евро.

Бриан выступает за «Рому» с лета 2019 года. Его действующий контракт истекает в 2024 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах, отметившись двумя результативными передачами.