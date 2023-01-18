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Чемпионат Италии. Серия А

Пять игроков могут покинуть «Ювентус»

18 Января 2023 • 11:20 Комментировать

Сразу пять игроков могут в ближайшем будущем покинуть туринский «Ювентус». Как информирует Gazzetta dello Sport, в список «на выход» включены следующие исполнители: Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Адриен Рабио, Уэстон Маккенни. Также туринцы не желают продлевать аренду Леандро Паредеса, которым владеет «ПСЖ».

Источник отмечает, что только в случае расставания с кем-то из этих футболистов «старая синьора» подпишет новых исполнителей.

После 18 туров чемпионата Италии «Ювентус» располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 37 баллов. Подопечные Массимилиано Аллегри отстают от лидирующего «Наполи» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алекс Сандро Хуан Куадрадо Леандро Паредес Адриен Рабио Уэстон Маккенни
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