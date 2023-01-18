Это'о: «Я благодарен Ибрагимовичу»

Камерунский экс-форвард Самюэль Это'о рассказал о том, как в свое время стал игроком «Интера» - ему пришлось покинуть «Барселону» и пойти на обмен вместо Ибрагимовича. И камерунец выиграл от обмена - вместе с «Интером» он выдал памятный сезон 2009/2010, когда миланский клуб выиграл три самых престижных трофея - чемпионат, кубок и Лигу чемпионов.

- Я благодарен Златану, благодаря этому переходу я оказался в «Интере» и мы написали самую славную страницу в истории клуба. Когда я пришел в «Интер», то сказал президенту, что за два года мы выиграем Лигу чемпионов. Но мы выиграли уже через год, - цитирует слова камерунца pianetamilan.it.