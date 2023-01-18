Итальянский певец: «Когда счёт стал 5:1, я прервал выступление и сказал об этом залу»

Поражение «Ювентуса» со счетом 1:5 от «Наполи» имеет огромный резонанс в Италии - еще бы, туринцы почти 30 лет не пропускали пять мячей в чемпионате! Известный итальянский исполнитель Джо Барбьери поведал, что во время матча он давал концерт, но события матча заставили его отвлечься от исполнения песен.

- Я давал концерт в Риме, на нем присутствовали многие из моих друзей. И во время игры сидевшие в первом ряду начали сигнализировать мне, что «Ювентус» проигрывает со счетом 1:5. И я прервал свое выступление, и обратился к поклонникам «Ювентуса», которые были в зале, я знал - «вы проигрываете 1:5, ребята», - цитирует слова Барбьери calcionapoli1926.it.