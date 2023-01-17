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Чемпионат Италии. Серия А

Бийол: «Хвича - суперзвезда Серии А»

17 Января 2023 • 11:34 Комментировать

Экс-защитник московского ЦСКА Яка Бийол, ныне выступающий в чемпионате Италии за «Удинезе», высказался об успешном выступлении грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича провел топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда Серии А, а «Наполи» - лидер чемпионской гонки. Это замечательный период в его карьере», - приводит слова словенского игрока Sport24.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 21-летний Кварацхелия принял участие в 15 поединках, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Хвича присоединился к «Наполи» летом прошлого года. Его действующий контракт с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Яка Бийол Хвича Кварацхелия
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