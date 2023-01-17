Бийол: «Хвича - суперзвезда Серии А»

Экс-защитник московского ЦСКА Яка Бийол, ныне выступающий в чемпионате Италии за «Удинезе», высказался об успешном выступлении грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Хвича провел топовый отрезок в первой половине сезона. Сейчас это суперзвезда Серии А, а «Наполи» - лидер чемпионской гонки. Это замечательный период в его карьере», - приводит слова словенского игрока Sport24.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 21-летний Кварацхелия принял участие в 15 поединках, отметившись семью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Хвича присоединился к «Наполи» летом прошлого года. Его действующий контракт с неаполитанским клубом рассчитан до середины 2027 года.