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Чемпионат Италии. Серия А

Наингголан: «Моуринью приглашал меня в «Манчестер Юнайтед»

17 Января 2023 • 07:13 Комментировать

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан рассказал о том, как мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», это было в ту пору, когда клубом руководил португальский специалист Жозе Моуринью.

- Я стараюсь быть готовым к возможному приглашению. Жаль, что пришлось заканчивать с «Антверпеном» подобным образом, но они и так собирались со мной расставаться. Когда Жозе Моуринью работал с «Манчестер Юнайтед», у нас были контакты с ним, он писал мне. Было приятно. его имя говорит само за себя. Но моя история любви с «Ромой» закончена, я не вернусь туда, - цитирует слова Наингголана fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Раджа Наингголан
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