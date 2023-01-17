Наингголан: «Моуринью приглашал меня в «Манчестер Юнайтед»

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан рассказал о том, как мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», это было в ту пору, когда клубом руководил португальский специалист Жозе Моуринью.

- Я стараюсь быть готовым к возможному приглашению. Жаль, что пришлось заканчивать с «Антверпеном» подобным образом, но они и так собирались со мной расставаться. Когда Жозе Моуринью работал с «Манчестер Юнайтед», у нас были контакты с ним, он писал мне. Было приятно. его имя говорит само за себя. Но моя история любви с «Ромой» закончена, я не вернусь туда, - цитирует слова Наингголана fcinter1908.it.