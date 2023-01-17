Сакки: «Пиоли вырос, он превратился в стратега»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки нахваливает нынешнего тренера клуба Стефано Пиоли, он считает. что тот значительно вырос с того момента, как возглавил команду в 2019 году. Ранее Пиоли, напомнил, руководил такими клубами, как «Фиорентина» или «Лацио».

- Симоне Индзаги - тактик прежде всего, он играет на ошибках соперника. Пиоли тоже был тактиком, но он еще эволюционировал, он стал стратегом. Его идеи и принципы стали незыблемыми, они стали столбами, хотя порой в нем заметны склонности к старым убеждениям, - цитирует слова Арриго Сакки итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.