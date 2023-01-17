Майфреди: «Наполи» уже только сам себе хозяин»

Туринский «Ювентус» разгромно проиграл «Наполи», пропустив целых пять мячей, и бывший наставник клуба Джиджи Майфреди прокомментировал перспективы борьбы за чемпионский титул. А там все явнее вырисовывается доминирование «Наполи», который лидирует с преимуществом в девять очков над ближайшим конкурентом.

- «Наполи» сам себе хозяин, проиграть может только лишь он сам. Кроме матча с «Интером», все остальное у них было идеально. «Юве» провел неадекватную трансферную кампанию, и в команде нет нормальной скамейки запасных, нет 18 игроков, готовых быть основными игроками, - цитирует слова Майфреди fcinter1908.it.