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Чемпионат Италии. Серия А

Майфреди: «Наполи» уже только сам себе хозяин»

17 Января 2023 • 06:40 Комментировать

Туринский «Ювентус» разгромно проиграл «Наполи», пропустив целых пять мячей, и бывший наставник клуба Джиджи Майфреди прокомментировал перспективы борьбы за чемпионский титул. А там все явнее вырисовывается доминирование «Наполи», который лидирует с преимуществом в девять очков над ближайшим конкурентом.

- «Наполи» сам себе хозяин, проиграть может только лишь он сам. Кроме матча с «Интером», все остальное у них было идеально. «Юве» провел неадекватную трансферную кампанию, и в команде нет нормальной скамейки запасных, нет 18 игроков, готовых быть основными игроками, - цитирует слова Майфреди fcinter1908.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Луиджи Майфреди
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