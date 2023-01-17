«Интер» угодил в один отель с «ПСЖ» в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии готовятся к своему «мини-чемпионату» мира - в ближайшие дни в Эр-Рияде, столице королевства, состоится финальный матч Суперкубка Италии, а также товарищеский матч «ПСЖ» с Лионелем Месси - и «Аль-Насра» с Криштиану Роналду. «Интер» уже прибыл в столицу Саудовской Аравии - и там оказалось, что команда расположилась в одном и том же отеле. что и футболисты «ПСЖ».

Впрочем, это еще не означает, что игроки обеих команд будут часто пересекаться - для своих тренировок парижане выбрали Катар, по вполне очевидным причинам.

Напомним, что «Интер» и «Милан» сыграют в среду, а Роналду с Месси - в четверг.