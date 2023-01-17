Экс-тренер «Милана» раскритиковал игру де Кетеларе

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки в разговоре с журналистами раскритиковал игру молодого бельгийского полузащитника «россонери» Шарля де Кетеларе.

Сакки сказал Gazzetta dello Sport, что бельгийский футболист выходит на поле с видом испуганного лузера. Специалист отметил, что де Кетеларе выглядит так, будто он постоянно сбит с толку и просто не понимает, что рядом с ним происходит.

«Сейчас у него проблемы, но не стоит забывать, что иностранцами всегда нужно больше времени для того, чтобы адаптироваться в Серии А», - добавил Сакки.

Напомним, что в этом сезоне Шарль де Кетеларе провёл в итальянской лиге в составе миланского клуба 15 поединков и отметился одним ассистом.