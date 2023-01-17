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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович восстановился после травмы

17 Января 2023 • 05:52 Комментировать

Сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович восстановился после травмы и готов в ближайшее время уже появиться на поле.

По информации Sport Mediaset, 22-летний сербский футболист восстановился от повреждения раньше назначенного срока и уже приступил к тренировкам в общей группе. Если верить источнику, то Влахович должен будет выйти на поле в составе «старой синьоры» в ближайших матчах национального чемпионата.

В этом сезоне Душан Влахович провёл в итальянской лиге в составе туринской команды десять встреч, в которых забил шесть мячей и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Душан Влахович
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