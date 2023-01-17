Дель Пьеро поддерживает обмен Брозовича на Кесси

Бывший нападающий туринского «Ювентуса» считает здравой идею обмена Марсело Брозовича на Франка Кесси, который в прошлом выступал в итальянском чемпионате в составе «Аталанты» и «Милана», но затем не сумел найти себя в каталонской «Барселоне». Дель Прьеро считает, что в Серии А Кесси вновь удастся показать себя с лучшей стороны.

- Брозович, по тому, как он обращается с мячом, очень подходит «Барселоне». Кесси очень впечатляющ с физической точки зрения, в Италии это особенно важно. В Испании этого никого особо не интересует, там больше нужна техника, - цитирует дель Пьеро fcinter1908.it.