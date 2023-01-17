Маркеджани: «Боюсь, что триумф «Наполи» надломит преследователей»

Бывший голкипер «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани, как и многие в Италии, под впечатлением от того разгрома, который учинил туринскому «Ювентусу» лидер Серии А - «Наполи». Маркеджани считает, что подобный разгром может надломить не только сам «Юве», но и другие клубы, которые составляют прямую конкуренцию неаполитанцам, то есть «Милан» и «Интер».

- Два гола, которые пропустил «Милан» от «Лечче», могут быть свидетельством морального удара, полученного командой. Я бы не хотел, чтобы такое выступление «Наполи» внушило бы преследователям мысль, что нагнать неаполитанцев уже нереально, - цитирует слова Маркеджани pianetamilan.it.