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Чемпионат Италии. Серия А

Маркеджани: «Боюсь, что триумф «Наполи» надломит преследователей»

17 Января 2023 • 04:43 Комментировать

Бывший голкипер «Лацио» и сборной Италии Лука Маркеджани, как и многие в Италии, под впечатлением от того разгрома, который учинил туринскому «Ювентусу» лидер Серии А - «Наполи». Маркеджани считает, что подобный разгром может надломить не только сам «Юве», но и другие клубы, которые составляют прямую конкуренцию неаполитанцам, то есть «Милан» и «Интер».

- Два гола, которые пропустил «Милан» от «Лечче», могут быть свидетельством морального удара, полученного командой. Я бы не хотел, чтобы такое выступление «Наполи» внушило бы преследователям мысль, что нагнать неаполитанцев уже нереально, - цитирует слова Маркеджани pianetamilan.it.

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Наполи Лука Маркеджани
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