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Чемпионат Италии. Серия А

Д'Аверса - главный претендент на должность наставника «Салернитаны»

17 Января 2023 • 03:52 Комментировать
Аталанта
8:2
Салернитана
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Как мы уже сообщали, «Салернитана» после поражения со счетом 2:8 от «Аталанты» осталась без главного тренера, и сейчас руководство клуба ищет нового наставника. Главным претендентом на эту должность является бывший футболист «Милана» (но не проведший за него ни одного официального матча) Роберто Д'Аверса.

Его тренерская карьера не столь богата на команды, как игровая, в ходе которой он сменил полтора десятка клубов. Д'Аверса несколько лет проработал с «Пармой», а в прошлом сезоне успел потренировать генуэзскую «Сампдорию», но был уволен ровно год тому назад - 17 января 2022 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Салернитана Роберто Д'Аверса
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