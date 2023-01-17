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Чемпионат Италии. Серия А

Шомуродов может перейти в испанский клуб

17 Января 2023 • 03:10 Комментировать

Центральный нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов пока не определился со своим будущим. Как информирует портал Goal.com, интерес к форварду проявляет один из представителей испанского чемпионата. Речь идет о «Вальядолиде».

Трансферная стоимость 27-летнего игрока оценивается в семь миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствами с римским клубом до окончания сезона-2025/2026.

После 17 туров чемпионата Испании «Вальядолид» набрал 17 баллов и располагается на 17-й позиции в турнирной таблице.

Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере Шомуродова заинтересован «Торино».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вальядолид Элдор Шомуродов Трансферы футбола - зима 2023
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