Шомуродов может перейти в испанский клуб

Центральный нападающий «Ромы» Элдор Шомуродов пока не определился со своим будущим. Как информирует портал Goal.com, интерес к форварду проявляет один из представителей испанского чемпионата. Речь идет о «Вальядолиде».

Трансферная стоимость 27-летнего игрока оценивается в семь миллионов евро. Он связан трудовыми обязательствами с римским клубом до окончания сезона-2025/2026.

После 17 туров чемпионата Испании «Вальядолид» набрал 17 баллов и располагается на 17-й позиции в турнирной таблице.

Ранее в СМИ сообщалось, что в трансфере Шомуродова заинтересован «Торино».