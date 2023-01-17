Новеллино: «Наполи» - самая сильная команда Европы»

Бывший итальянский футболист Вальтер Новеллино, в свое время успевший поиграть за «Милан», считает, что сейчас итальянский «Наполи» является самой сильной командой в Европе.

- Многие думали, что с возобновлением чемпионата «Наполи» сдаст, но вместо этого команда стала еще сильнее и увереннее в себе. Они великолепны, мало пропускают, отлично действуют индивидуально, я считаю, что «Наполи» сейчас является сильнейшей командой Европы. Думаю, что и в Лиге чемпионов их ждет славная кампания. Они играют лучше всех, развлекают своим футболом, «Ювентус» был просто растерзан, - цитирует слова Новеллино итальянское новостное агентство ITASportPress.