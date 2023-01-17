Известна трансферная цель «Ювентуса»

22-летний шведский защитник Эмиль Хольм, права на которого принадлежат «Специи», может перебраться в другой итальянский клуб. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, заинтересованность в услугах скандинавского футболиста проявляет туринский «Ювентус». Трансферная стоимость Хольма оценивается в 2,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Эмиль принял участие в 19 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

По итогам 18 туров «старая синьора» с 37 баллами занимает третье место в турнирной таблице.