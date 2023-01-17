Сёмин: «Если они станут чемпионами, то болельщики Кварацхелию прямо рядом с Марадоной поставят»

Известный российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал выступление грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии в неаполитанском «Наполи».

Специалиста восхитило участие Хвичи Кварацхелии в трёх из пяти голов, забитых «Наполи» в ворота «Ювентуса» в матче очередного тура чемпионата Италии (5:1).

«Он проводит очень мощный сезон. Если они станут чемпионами, то болельщики Кварацхелию прямо рядом с Марадоной поставят», - приводит слова Сёмина «Матч Премьер».

21-летний грузинский спортсмен играет за неаполитанский коллектив с первого июля прошлого года, куда перешёл из «Динамо» (Батуми).