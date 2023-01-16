Звёздный нападающий Криштиану Роналду не подписывал секретное соглашение с «Ювентусом», гарантирующее футболисту отсроченную из-за пандемии коронавируса выплату 19 миллионов евро. Об этом рассказывает Football Italia со ссылкой на Rai.

«Частный контракт существует, но Роналду никогда его не подписывал. Его подписывал только «Ювентус», - сказал на условиях анонимности адвокат, близкий к португальскому футболисту.

На вопрос о том, почему Криштиану не подписал этот договор, адвокат ответил так: «Потому что ему правильно советовали».

Напомним, что Криштиану Роналду защищал цвета «Ювентуса» в 2018-2021 годах, после чего вернулся в «Манчестер Юнайтед».