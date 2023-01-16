​Хави выступил категорически против обмена Депай – Корреа

Вингер Мемфис Депай может покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно. Слухи регулярно связывают 28-летнего нидерландца с разными клубами. Так, например, сообщалось, что Депай может отправиться в «Интер», а в обратном направлении может проследовать Хоакин Корреа.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес выступил категорически против такого обмена. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Хави Мигель.

Ранее Хави говорил, что он хотел бы, чтобы по итогам зимнего трансферного окна ни один футболист не покинул «Барселону».

В сезоне 2022/2023 Мемфис Депай провёл за «Барселону» четыре матча. В них нидерландский футболист забил один гол.