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Чемпионат Италии. Серия А

​Хави выступил категорически против обмена Депай – Корреа

16 Января 2023 • 15:19 Комментировать

Вингер Мемфис Депай может покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно. Слухи регулярно связывают 28-летнего нидерландца с разными клубами. Так, например, сообщалось, что Депай может отправиться в «Интер», а в обратном направлении может проследовать Хоакин Корреа.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес выступил категорически против такого обмена. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Хави Мигель.

Ранее Хави говорил, что он хотел бы, чтобы по итогам зимнего трансферного окна ни один футболист не покинул «Барселону».

В сезоне 2022/2023 Мемфис Депай провёл за «Барселону» четыре матча. В них нидерландский футболист забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Хави Эрнандес Мемфис Депай Хоакин Корреа
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