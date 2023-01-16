Давиде Никола больше не является главным тренером «Салернитаны». Итальянский клуб посредством своего официального сайта объявил об отставке 49-летнего специалиста. «Салернитана» поблагодарила тренера за проделанную работу.

Напомним, что накануне «Салернитана» проиграла матч чемпионата Италии против «Аталанты» со счётом 2:8. Команда на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А.

Давиде Никола работал с «Салернитаной» с середины февраля 2022 года. Под руководством этого специалиста команда провела 34 матча. Результаты были следующими: 8 побед, 12 ничьи, 14 поражений.