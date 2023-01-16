«Наполи» увеличит стоимость Осимхена после трансфера Мудрика

«Наполи» решил увеличить трансферную стоимость своего ведущего нападающего Виктора Осимхена на фоне недавнего перехода украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

Как информирует getfootballnewsitaly, в Неаполе считают, что могут выручить гораздо большую сумму за нигерийца, если за украинца заплатили 100 миллионов евро. Лидер Серии А теперь оценивает нападающего в 150 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Осимхена в 70 миллионов евро. Контракт 24-летнего африканца рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Виктор забил 12 голов и отдал три ассиста в 14 матчах чемпионата Италии.