Татарушану может вернуться в «Фиорентину»

По последним слухам, «Милан» может отпустить румынского голкипера-ветерана Чиприана Татарушану - им интересуется «Фиорентина», которая хорошо знает способности игрока, ведь Чиприан защищал ворота «фиалок» с 2014 по 2017 год.

Несмотря на то, что на словах Стефано Пиоли выразил полное доверие Татарушану, на деле все немного иначе - румынский кипер не убедил его. Именно поэтому «Милан» уже приобрел колумбийского вратаря Девиса Васкеса, а теперь не прочь расстаться с Татарушану.

Напомним, что румынский кипер присоединился к «Милану» в 2020 году, ранее он также успел поиграть в чемпионате Франции - за «Нант» и «Лион».