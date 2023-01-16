Бонек: «Ювентус» столкнулся с таким соперником, как «Наполи» - и победы прекратились»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» Збигнев Бонек прокомментировал итоги поединка между «Наполи» и «Ювентусом», который завершился полным разгромом «старой синьоры» - 1:5. Он считает, что его бывшая команда проиграла заслуженно, а восемь побед кряду до встречи с неаполитанцами были лишь удачным для туринцев стечением обстоятельств.

- «Ювентус» победил в восьми матчах чемпионата, но почему? Да потому что не было такого соперника, как «Наполи». Как только он появился, все закончилось, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.