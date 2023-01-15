«Аталанта» стала первой командой, забившей 8 голов в матче Серии А в 21 веке

«Аталанта» одержала сокрушительную победу над «Салернитаной» в поединке чемпионата Италии – 8:2.

Команда Джан Пьеро Гасперини отправила в ворота соперников пять мячей в первом тайме, а после перерыва отпраздновала ещё три гола. По информации Opta, коллектив из Бергамо впервые в своей истории оформил восемь взятий ворот соперника в матче Серии А. Кроме того, «Аталанта» стала первой командой в 21 веке, которой это удалось. Ранее восемь голов в одном матче Серии А забивал миланский «Интер» (8:2 в поединке против «Падовы») в далёком 1996 году.

На данный момент «Аталанта» занимает шестую строчку в турнирной таблице с 34 баллами в активе.