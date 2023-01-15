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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанту» прорвало, команда из Бергамо забила 8 мячей «Салернитане»

15 Января 2023 • 22:01 Комментировать
Аталанта
8:2
Салернитана
окончен

В 18-м туре Серии А «Аталанта» играла дома против «Салернитаны». Команда из Бергамо на протяжении нескольких сезонов забивала больше всех в Италии, а сейчас шла на уровне восьмой команды турнира. Сегодня же данную статистику чуть улучшили. Соперники начали забивать с пятой минуты и завершили поединок со счетом 8:2. Примечательно, что дубль был только один, у Адемолы Лукмана.

«Аталанта» настигла «Лацио» на пятом месте, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Аталанта8:2Салернитана
(1:0) Бога Жереми5'  
  10'Диа Булайе (1:1)
(2:1) Лукман Адемола20'  
(3:1) Скальвини Джорджио23'  
(4:1) Копмейнерс Тëн38'  
(5:1) Хёйлунн Расмус41'  
(6:1) Лукман Адемола54'  
  56'Николусси Кавилья Ханс (6:2)
(7:2) Эдерсон Хонорато61'  
(8:2) Цортеа Надир85'  
Муссо ХуанТолой Рафаэл 58' (Демирал Мерих ( 58') Паломино ХосеСкальвини ДжорджиоДзаппакоста Давиде 58' (Цортеа Надир ( 58') Де Рон Мартен 46' (Эдерсон Хонорато ( 46') Копмейнерс Тëн  30'Руджери МаттеоЛукман Адемола 81' (Меле Йоаким ( 81') Хёйлунн Расмус 64' (Сапата Дуван ( 64') Бога Жереми
Запасные: Спортьелло МаркоХатебур ХансДжимсити БератПашалич МариоОколи МемеМуриэль ЛуисСоппи БрэндонРосси Франческо
Очоа ГильермоЛовато Маттео 46' (Дьомбер Норберт ( 46') Фасио Федерико 72' (Бонаццоли Федерико ( 72') Пирола Лоренцо 86' (Самбья Саломон ( 86') Кандрева АнтониоБрадарич ДомагойНиколусси Кавилья ХансКулибали ЛассанаДе Вильена Тонни 72' (Радованович Иван ( 72') Пёнтек КшиштофДиа Булайе 72' (Кастанос Григорис ( 72')
Запасные: Ботхейм ЭрикВаленсия ДиегоФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильКапецци ЛеонардоДе Маттейс Якопо
15 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Салернитана
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