В 18-м туре Серии А «Аталанта» играла дома против «Салернитаны». Команда из Бергамо на протяжении нескольких сезонов забивала больше всех в Италии, а сейчас шла на уровне восьмой команды турнира. Сегодня же данную статистику чуть улучшили. Соперники начали забивать с пятой минуты и завершили поединок со счетом 8:2. Примечательно, что дубль был только один, у Адемолы Лукмана.
«Аталанта» настигла «Лацио» на пятом месте, соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Бога Жереми5'
|10'Диа Булайе (1:1)
|(2:1) Лукман Адемола20'
|(3:1) Скальвини Джорджио23'
|(4:1) Копмейнерс Тëн38'
|(5:1) Хёйлунн Расмус41'
|(6:1) Лукман Адемола54'
|56'Николусси Кавилья Ханс (6:2)
|(7:2) Эдерсон Хонорато61'
|(8:2) Цортеа Надир85'
Муссо Хуан•Толой Рафаэл58' (Демирал Мерих (58') •Паломино Хосе•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде58' (Цортеа Надир (58') •Де Рон Мартен46' (Эдерсон Хонорато (46') •Копмейнерс Тëн• 30'Руджери Маттео•Лукман Адемола81' (Меле Йоаким (81') •Хёйлунн Расмус64' (Сапата Дуван (64') •Бога Жереми
Очоа Гильермо•Ловато Маттео46' (Дьомбер Норберт (46') •Фасио Федерико72' (Бонаццоли Федерико (72') •Пирола Лоренцо86' (Самбья Саломон (86') •Кандрева Антонио•Брадарич Домагой•Николусси Кавилья Ханс•Кулибали Лассана•Де Вильена Тонни72' (Радованович Иван (72') •Пёнтек Кшиштоф•Диа Булайе72' (Кастанос Григорис (72')
15 января. Стадион "Гевисс Стэдиум".
Бан пользователя