«Аталанту» прорвало, команда из Бергамо забила 8 мячей «Салернитане»

В 18-м туре Серии А «Аталанта» играла дома против «Салернитаны». Команда из Бергамо на протяжении нескольких сезонов забивала больше всех в Италии, а сейчас шла на уровне восьмой команды турнира. Сегодня же данную статистику чуть улучшили. Соперники начали забивать с пятой минуты и завершили поединок со счетом 8:2. Примечательно, что дубль был только один, у Адемолы Лукмана.

«Аталанта» настигла «Лацио» на пятом месте, соперник - 15-й.