Футболиста «Сампдории» ограбили на 100 тысяч евро

Еще одна неприятная новость для колумбийца Томаса Ринкона из «Сампдории» после того, как он был удален в матче с «Наполи» и его клуб проиграл 0:2. Теперь, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, дом Ринкона был ограблен.

Добыча воров в денежном эквиваленте составила примерно 100 тысяч евро - частично наличными, частично ценными предметами вроде нескольких пар наручных часов. Уточняется, что это уже далеко не первый подобный случай в Генуе, как с игроками «Сампдории», так и «Дженоа».

Напомним, что Ринкон выступает за «Сампдорию» с прошлого года, ранее он защищал цвета «Торино» и даже успел поиграть за «Ювентус».