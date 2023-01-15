«Кремонезе» определился с новым наставником

Мы уже сообщали о том, что очередная тренерская отставка в Серии А произошла в «Кремонезе», поражение от другого новичка, «Монцы», оказалось фатальным для Массимилиано Альвини. Его место занял Давиде Баллардини, который подписал контракт до 2024 года.

В прошлом специалист успел поработать с самыми разными клубами, в том числе даже с молодежкой «Милана». Также Баллардини тренировал «Лацио», «Дженоа» и «Кальяри».

Напомним, что после восемнадцати туров Серии А «Кремонезе» еще не познал вкус победы и набрал лишь семь очков, опустившись на последнее место в турнирной таблице Серии А.