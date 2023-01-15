Агент Миранчука не сомневается в выкупе контракта руководством «Торино»

Вадим Шпинёв, представитель российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал возможный выкуп контракта игрока.

«Нет абсолютно никаких опасений, в том, что «Торино» не выкупит контракт. Футболист будет востребован. У него впереди ещё лучшие матчи и часть карьеры. Я в этом просто убеждён», — приводит слова агента футболиста издание «РБ Спорт».

Также Шпинёв прокомментировал неожиданное поражение от «Специи» с минимальным счётом, отметив, что такой результат был ожидаем с точки зрения психологии после сложного кубкового матча против «Милана».

Напомним, что Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего плеймейкера в 10 миллионов евро.