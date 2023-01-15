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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Миранчука не сомневается в выкупе контракта руководством «Торино»

15 Января 2023 • 20:02 Комментировать
Торино
0:1
Специя
окончен

Вадим Шпинёв, представитель российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, прокомментировал возможный выкуп контракта игрока.

«Нет абсолютно никаких опасений, в том, что «Торино» не выкупит контракт. Футболист будет востребован. У него впереди ещё лучшие матчи и часть карьеры. Я в этом просто убеждён», — приводит слова агента футболиста издание «РБ Спорт».

Также Шпинёв прокомментировал неожиданное поражение от «Специи» с минимальным счётом, отметив, что такой результат был ожидаем с точки зрения психологии после сложного кубкового матча против «Милана».

Напомним, что Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего плеймейкера в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Алексей Миранчук Вадим Шпинёв Трансферы футбола - зима 2023
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