Агент Миранчука: «Алексей — играет, и это самое главное»

Вадим Шпинёв, представитель полузащитника «Торино» Алексея Миранчука, отреагировал на выступление футболиста в составе «быков».

«Алексей — играет. И это самое главное. Он на хорошем счёту в клубе, у него прекрасные отношения с партнёрами», — заявил агент россиянина, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». Шпинёв выразил надежду, что Миранчук сможет более качественно взаимодействовать с Николой Влашичем, отметив их близость по мышлению и ментальности.

Напомним, что в футболке «гранатовых» плеймейкер провёл 13 матчей, забив три мяча при двух результативных передачах. За «Торино» Алексей выступает на правах аренды из «Аталанты».