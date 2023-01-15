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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» потеряет защитника в конце сезона

15 Января 2023 • 15:55 Комментировать

Колумбийский защитник Хуан Куадрадо близок к уходу из туринского «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона, рапортует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, 34-летний южноамериканский игрок не планирует подписывать со «старой синьорой» новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета текущего года. Хуан выступает за туринскую команду с 2017 года.

В нынешнем сезоне Серии А Куадрадо принял участие в 14 поединках, в которых сделал три результативные передачи, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

Transfermarkt оценивает колумбийца в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Хуан Куадрадо
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