«Ювентус» потеряет защитника в конце сезона

Колумбийский защитник Хуан Куадрадо близок к уходу из туринского «Ювентуса» по окончании нынешнего сезона, рапортует посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира.

Как стало известно журналисту, 34-летний южноамериканский игрок не планирует подписывать со «старой синьорой» новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до лета текущего года. Хуан выступает за туринскую команду с 2017 года.

В нынешнем сезоне Серии А Куадрадо принял участие в 14 поединках, в которых сделал три результативные передачи, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.

Transfermarkt оценивает колумбийца в пять миллионов евро.