Шомуродов продолжит карьеру в Турине

Узбекский форвард Элдор Шомуродов, правами на которого владеет «Рома», близок к смене клубной прописки. Как сообщил инсайдер Николо Скира, новым местом работы нападающего станет «Торино».

Клубы провели переговоры и договорились о подписании арендного соглашения до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне чемпионата Италии 27-летний Шомуродов провел шесть матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

За «Рому» Элдор выступает с августа 2021 года. Его трудовое соглашение с «волками» рассчитано до середины 2026 года. Трансферная стоимость футболиста – семь миллионов евро.