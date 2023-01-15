Полузащитник «Интера» намекнул на уход из клуба

Хавбек миланского «Интера» Роберто Гальярдини намекнул, что по окончании сезона может сменить клубную прописку.

«Я всегда много работал и добился многого в карьере благодаря своему отношению к делу. Нахожусь в хороших кондициях и хочу получать больше игровой практики. Дождемся июня, тогда будет принято решение», - передает слова полузащитника Football-Italia.

28-летний футболист выступает за «нерадзурри» с января 2017 года. Его контракт с клубом истекает по завершении нынешнего сезона.

В текущем сезоне Роберто провел 13 поединков во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.