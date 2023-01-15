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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» уволил главного тренера

15 Января 2023 • 01:30 Комментировать
Кремонезе
2:3
Монца
окончен

После восемнадцатого тура итальянского чемпионата произошла еще одна отставка тренера - «Кремонезе» расстался с Массимилиано Альвини. Фатальной для специалиста стала игра с «Монцей» - по иронии судьбы, тренерские отставки в Серии А в текущем сезоне начались именно в «Монце», но после этого клуб резко прибавил.

Прибавит ли «Кремонезе» - вопрос, что называется, риторический, потому что дела идут из рук вон плохо - за последние почти тридцать лет, с тех пор, как в Серии А стали давать по три очка за победу, лишь два клуба проводили первый круг еще хуже, чем «Кремонезе» - это «Анкона» с пятью очками в сезоне 2003/2004 и «Беневенто» с одним очком в сезоне 2017/2018. 

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Евро-Футбол.Ру,
Кремонезе Массимилиано Альвини
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