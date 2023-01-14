У Ибрагимовича возникли проблемы

41-летний шведский центрфорвард «Милана» Златан Ибрагимович по-прежнему жалуется на болевые ощущения в травмированном колене, об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

Ранее ожидалось, что опытный скандинавский нападающий сможет вернуться на поле в середине февраля, однако сейчас такое развитие событий маловероятно. Новые сроки пока неизвестны.

В сезоне-2022/2023 Ибрагимович не сыграл ни одного матча из-за повреждения. Срок действующего контракта Златана с «россонери» рассчитан до конца июня 2023 года.

После 18 туров чемпионата Италии «Милан» набрал 38 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице.