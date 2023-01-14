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Чемпионат Италии. Серия А

Кобелев прокомментировал игру Кварацхелии за «Наполи»

14 Января 2023 • 23:33 Комментировать
Салернитана
...
Наполи
22.01 21:30

Известный российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал выступление грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в Серии А. Напомним, молодой футболист в текущем сезоне защищает цвета «Наполи», «адзурри» идут на первом месте в турнирной таблице.

«Если он и следующий матч проведёт на таком же уровне, то можно будет сказать, что это звезда европейского уровня», - цитирует Кобелева «Чемпионат».

Он добавил, что сейчас грузин показывает футбол иного уровня, более качественный, нежели тот, который он демонстрировал в РПЛ, играя за «Локомотив» и «Рубин» и у него были задатки, чтобы раскрыться в топ-чемпионате.

Вчера «Наполи» дома обыграл «Ювентус» - 5:1.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Кобелев Хвича Кварацхелия
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САЛЕРНИТАНА НАПОЛИ
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