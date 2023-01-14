Кобелев прокомментировал игру Кварацхелии за «Наполи»

Известный российский тренер Андрей Кобелев прокомментировал выступление грузинского вингера Хвичи Кварацхелии в Серии А. Напомним, молодой футболист в текущем сезоне защищает цвета «Наполи», «адзурри» идут на первом месте в турнирной таблице.

«Если он и следующий матч проведёт на таком же уровне, то можно будет сказать, что это звезда европейского уровня», - цитирует Кобелева «Чемпионат».

Он добавил, что сейчас грузин показывает футбол иного уровня, более качественный, нежели тот, который он демонстрировал в РПЛ, играя за «Локомотив» и «Рубин» и у него были задатки, чтобы раскрыться в топ-чемпионате.

Вчера «Наполи» дома обыграл «Ювентус» - 5:1.