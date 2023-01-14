Каррера назвал самого сильного российского футболиста, которого видел

Экс-наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера высказался о бывшем нападающем «Зенита» Александре Кокорине, ныне выступающем на Кипре за «Арис».

«На мой взгляд, Александр Кокорин - самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», - приводит слова тренера издание «РБ Спорт».

31-летний нападающий принадлежит «Фиорентине», а на Кипре будет играть до конца нынешнего сезона. Александр принял участие в 12 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами (один – с пенальти).

Контракт Кокорина с флорентийским клубом рассчитан до середины 2024 года.