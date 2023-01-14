Радченко прокомментировал игру Кварацхелии в Италии

Бывший игрок петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал успехи ещё недавнего игрока РПЛ Хвичи Кварацхелии. Теперь молодой грузин выступает за «Наполи» и многие эксперты называют его лучшим игроком Серии А на данный момент. Вчера Кварацхелия отдал два ассиста и забил гол в разгромном матче с «Ювентусом» (5:1).

«Он очень здорово влился в итальянский чемпионат. Тренер ему доверяет, а сам игрок получает удовольствие от игры», - цитирует Радченко «Чемпионат».

Эксперт пояснил, что грузин с самого начала нашёл единое взаимопонимание с партнёрами по «Наполи», что является важнейшим моментом в успехах, которые сейчас демонстрирует игрок.

В Серии А в текущем сезоне у Кварацхелии семь голов и семь ассистов, ещё дважды Хвича отличился в матчах Лиги чемпионов УЕФА.