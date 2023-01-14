Гаджиев: «У Хвичи большие задатки»

Советский и российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал игру Хвичи Кварацхелии в текущем сезоне чемпионата Италии. Накануне его «Наполи» разгромило идущий на третьем месте «Ювентус» - 5:1, а грузин забил гол в этой игре и отдал два ассиста.

«Нормальный парень с большими задатками. Я пожелать ему хочу, чтобы у него всё получилось», - цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Эксперт добавил, что не знает, можно ли назвать Кварацхелию лучшим игроком Серии А прямо сейчас, но если это так, то он не расстроится. Ранее такую точку зрения высказал Массимо Каррера.

Напомним, в прошлом сезоне Кварацхелия выступал в РПЛ в казанском «Рубине», а весной поддерживал форму в батумском «Динамо».