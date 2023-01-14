Широков пожелал Кварацхелии стать мировой звездой

Бывший российский полузащитник Роман Широков пожелал молодому грузинскому вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии стать мировой звездой.

«Я хочу ему пожелать постоянно сохранять этот уровень, чтобы стать полноценно европейской звездой, а может, и звездой мирового уровня», - цитирует Широкова «Чемпионат».

Широков добавил, что по одному лишь сезону трудно судить о том, является ли игрок звездой, но отметил, что играет Кварацхелия, безусловно, классно.

В текущем сезоне у Кварацхелии семь голов и семь ассистов в Серии А, а также два гола и три ассиста в матчах Лиги чемпионов УЕФА за «Наполи». Вчера грузин забил гол и оформил два ассиста в матче против «Ювентуса» (5:1), а ещё после его отбитого удара Виктор Осимхен открыл счёт встречи.